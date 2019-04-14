Полиция Тувы разыскивает сбежавших из ИВС заключенных

Кызыл, 14 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в Туве разыскивают девять человек, совершивших побег из изолятора временного содержания (ИВС) отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в воскресенье, когда из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» сбежали девять задержанных.

«В результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение беглецов устанавливается. Ведомство обратилось к гражданам с просьбой немедленно сообщать любую информацию в дежурную часть регионального министерства, пишут «Известия». По факту произошедшего назначена служебная проверка.

Ранее в ГУ ФСИН России по Приморскому краю сообщили о том, что сбежавшего из колонии в Находке заключенного задержали на железной дороге транспортные полицейские. Оказалось, что мужчина после побега сумел добраться до села Голубовка, где и был пойман.