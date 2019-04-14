Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине в Швеции

Стокгольм, 14 апреля. Мощный взрыв прогремел в городе Норрчепинг, который расположен на востоке Швеции. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Согласно данным ресурса, инцидент произошел в воскресенье около 04.20 по местному времени (05.20 по московскому) в подсобке одного из ювелирных магазинов. В результате взрыва были повреждены окна, пишет «ФедералПресс».

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники инженерной службы и спасатели.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется, передает телеканал «360».

Напомним, в начале апреля сильный взрыв прогремел в жилом доме в Париже.