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Автобус с российскими рыбаками попал в ДТП в Норвегии

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Автобус с российскими рыбаками попал в ДТП в Норвегии

Осло, 14 апреля. Автобус с российскими рыбаками попал в ДТП в Норвегии. Как передает «Радио северной Норвегии», транспортное средство съехало в кювет и застряло из-за непогоды в районе Ботсфьорда.

Первыми к месту аварии добрались вертолеты Красного креста. Сообщается, что 13 апреля в районе Ботсфьорда дул сильный ветер. Вертолет Красного креста вел наблюдение над местностью, когда сотрудники организации увидели съехавший с дороги автобус и столпившихся возле него людей.

Один из волонтеров Красного креста Рагнар Расмуссен рассказал, что рыбаки пытались сообщить о ДТП по телефону, но в том районе не было связи. Волонтер вызвал подмогу, и спустя некоторое время автобус удалось вытащить из кювета.

Сообщается, что никто из россиян не пострадал во время ЧП, однако многие замерзли из-за неблагоприятных погодных условий.

Автор: Регина Пак
Источник: «Радио северной Норвегии»
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