Донецк, 14 апреля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим тишины в Донбассе, при атаке была ранена мирная жительница. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, украинские силовики использовали при обстреле территории республики бронетехнику, стрелковое оружие и гранатометы. В целом за прошедшие 24 часа бойцы ВСУ выпустили по ДНР восемь мин калибром 82 миллиметра.

«В результате обстрела осколочное ранение в брюшную полость получила мирная жительница 1966 года рождения», — уточнил представитель республики.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда власти Украины развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что после неудачной попытки прорыва ВСУ под Широкино украинский диверсант попал в плен военных республики.