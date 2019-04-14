Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции уже пройден

Москва, 14 апреля. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России уже пройден. Регулятор может пересмотреть прогноз инфляции по мере получения новых данных, сообщила Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Скорее всего, он (пик инфляции — Прим. ред.) пройден, но мы не можем это сказать с полной уверенностью», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ РФ, пик годовой инфляции оказался меньше, чем того ожидали в регуляторе. Набиуллина напомнила, что прогноз годовой инфляции в ЦБ РФ пересмотрели не так давно. Однако по мере получения новых данных прогноз может быть пересмотрен снова, добавила Набиуллина.

Глава российского регулятора отметила, что на данный момент недельные темпы инфляции меньше за счет волатильных компонентов, которые меньше растут либо снижаются. По устойчивым компонентам годовая инфляция составляет чуть выше 4%, подчеркнула Набиуллина.

«Да, прогнозы влияния НДС на инфляцию оказались, то есть жизнь оказалась лучше наших прогнозов, скажем так. Тем не менее, мы смотрим за динамикой, особенно устойчивых факторов инфляции, конечно, это самое важное», — заявила глава ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ прогнозировал пик годовой инфляции в марте-апреле на уровне 5,5%. Однако в апреле глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что вероятность достижения инфляции на уровне 5,5% снизилась. По данным Росстата, инфляция в марте составила 5,3%.

Также Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2019 году. Предпосылок для снижения ключевой ставки Центробанка РФ в настоящее время больше, чем для ее повышения, заявила глава ЦБ РФ.