ФК «Сочи» ставит задачу выйти в РПЛ

Москва, 14 апреля. По информации Федерального агентства новостей, клуб «Сочи», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), не станет отказываться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), если по итогам сезона команда завоюет путевку в элитный дивизион.

По словам источника, в клубе нацелены на то, чтобы следующий сезон начать в элите российского футбола. Также отмечается, что кроме команды из Сочи подобную задачу перед собой ставит только «Тамбов». При этом уточняется, что несколько команд, включая «Нижний Новгород», «Чертаново» и хабаровский СКА, гипотетически готовы к тому, чтобы следующий сезон начать в лиге выше.

После победы над «Тамбовом» со счетом 3:0 «Сочи» занимает по итогам 31-го тура третье место в таблице ФНЛ с 55 очками и отстает от идущей на второй строчке «Томи» на 1 балл. Команда из Тамбова продолжает лидировать с солидным отрывом — в их активе 61 набранное очко. Примечательно, что губернатор Томской области по ходу текущего сезона заявил, что «Томь» (вторая строчка в ФНЛ — прим. ФАН) не планирует идти в РПЛ.

По регламенту в премьер-лигу выходят две первые команды ФНЛ, которые заменяют две последние команды из элитного дивизиона. Третья и четвертая команды ФНЛ проводят стыковые матчи с 14-й и 13-й командой премьер-лиги, по итогам которых определяется, в каком турнире они сыграют в следующем сезоне.