Итоги Международного арктического форума. Политика России. ФАН-ТВ

Эта неделя стала настоящим айсбергом в мировой политике. «Международный арктический форум» на первый взгляд кажется не таким уж и крупным. Но если заглянуть под поверхность вод, можно увидеть огромное влияние, которое он оказывает в мировом масштабе. Холодный и почти безлюдный регион стал поводом обсудить не только природные ресурсы, но и насущные экономические проблемы.

В 2017 году форум проходил в Архангельске и был в 1,5 раза скромнее по количеству участников. Именно из-за притока гостей в этом году площадкой проведения сделали Санкт-Петербург. Однако некоторые страны наоборот решили обойти мероприятие стороной. Так главы США и Канады, непосредственно имеющие отношение к арктической зоне, не приняли участие в сессиях форума. Но имя Дональда Трампа все равно звучало на пленарном заседании в контексте расследования Мюллера. Владимир Путин в очередной раз развенчивал миф о вмешательстве России в выборы американского президента. И это далеко не единственный случай на форуме, когда тема Арктики отошла на второй план.

«Господин президент, вы по всему миру имеете репутацию реалиста и прагматика. Вы можете справедливо говорить о том, что санкции — это нечестно. Но по‑прежнему многие европейские державы говорят о том, что санкции должны остаться в силе. Что вы скажете, как долго будут санкции в силе? Еще десять лет? Каково будущее России?», — поинтересовался у российского лидера старший исполнительный редактор по глобальному бизнесу и финансам Bloomberg Джон Фрайер.

Крым до сих пор не дает покоя иностранным гостям. Президент Финляндии Саули Ниинисте завел разговор об оправданности санкций в сторону России. Но, как верно подчеркнул Владимир Путин, полуостров не относится к арктической зоне.

«Поэтому все эти дискуссии — просто попытки создать России очередные проблемы. И очень хорошо, что наши государственные деятели не только понимают это, но и открыто озвучивают эти разговоры, открыто говорят, кто пытается создавать эти сложности. Невозможно не транслировать слова руководителя России. Их можно замалчивать, но каждый раз Путин использует любой форум как платформу для донесения информации до западного обывателя», — отмечает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Пятый форум «Арктика — территория диалога» посвящен «океану возможностей». Действительно, деловых соглашений было подписано почти на 70 млрд рублей. Среди них как сделки о добыче природных ресурсов, так и научное и международное сотрудничество. Форум предвещает не только экономические изменения, но и социально-демографические.

«Мы заслушивали вопросы по реализации национальных проектов в арктическом регионе. Вы слышали, что сегодня глава РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу по повышению уровня жизни людей не ниже среднероссийского по всем основным показателям», — рассказал полпред российского лидера в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Помимо тяжеловесов мировой и российской политики на форуме уделили место и время и деятелям менее масштабным, но не менее важным и близким простому гражданину. Так главы муниципалитетов арктического региона обсудили проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях.

«Что касается врачей, не хватает всех: не хватает терапевтов, узкопрофильных специалистов, анестезиологов, хирургов. Каждому врачу мы будем рады, мы предоставляем жилье, мы предоставляем муниципальные подъемные», — рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Подумать есть над чем — и люди в регионе работают над решением этих проблем. Как говорится, на федеральный центр надейся, а сам не плошай. Поэтому за полярным кругом действует программа «Арктический доктор», которая позволяет выделять врачам, приехавшим работать в регион, деньги на обустройство. А это вдвое больше, чем дают по федеральной программе «Земский доктор», то есть — два миллиона рублей.

Конечно, за один раз все перспективы и проблемы региона не предугадать и не решить. И раз речь идет о диалоге, то выслушивать нужно все точки зрения. Поэтому организаторы и участники надеются, что в следующий раз на форум приедут представители всех стран, входящих в Арктический совет.