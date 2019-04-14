Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова

Лос-Анджелес, 14 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что следующим соперником нынешнего обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье, его слова приводит MMAFighting.

«Порье будет драться с Хабибом. Вероятно, поединок пройдет в сентябре», — сообщил Уайт.

Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Победитель этого боя станет претендентом на пояс UFC и встретится с Нурмагомедовым. На счету американца 25 побед и пять поражений.

Напомним, Нурмагомедов стал обладателем пояса UFC в легком весе в апреле прошлого года, россиянин победил американца Эла Яквинту. На счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов провел бой с ирландцем Конором Макгрегором, который завершился победой россиянина. После боя проигравший ирландец не раз делал громкие заявления в адрес действующего чемпиона UFC, в том числе оскорбил жену Нурмагомедова, назвав супругу российского бойца «полотенцем». Российский боец резко ответил Макгрегору, напомнив о том, что ирландец подозревается в сексуальном насилии.

Менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что своим постом Макгрегор оскорбил не только жену Нургмагомедова, но и полтора миллиарда мусульман. Кроме того, Макгрегор называл российского бойца «крысой». В ответ Нурмагомедов заявил, что Макгрегор «потерял честь навсегда» и ирландскому спортсмену предстоит с этим жить.