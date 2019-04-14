Бабченко пожаловался на нехватку денег

Киев, 14 апреля. Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он написал, что стал меньше зарабатывать.

Бабченко заявил, что наблюдается «какая-то странная тенденция». По его словам, охват аудитории у его публикаций в Сети увеличился, однако денег стало меньше. В качестве примера он привел следующую «статистику»: у последнего текста, по его словам, было «пять тысяч лайков» и «две тысячи репостов». Однако заплатили ему «всего человек пятнадцать».

«Может, каждый считает, что с такой большой аудиторией и без меня уже неплохо перевели… Но нет. И получается эффект прямо противоположный. Журналист сидит голодный, детишки плачут: «Папка, дай макаронинку», — написал Бабченко во «ВКонтакте».

Он призвал подписчиков «не сдерживать себя».

Ранее Бабченко попросил не называть его «известным российским журналистом».

Напомним, 29 мая 2018 года появились сообщения, что проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко «был убит» в подъезде собственного дома. Киев сразу же обвинил Россию, однако уже 30 мая СБУ на пресс-конференции объявила, что Бабченко жив, а его убийство было постановкой, организованной для поимки людей, которые якобы собирались устроить покушение на жизнь журналиста.

Организация «Репортеры без границ» осудила действия украинских спецслужб, которые намеренно распространили ложную информацию. Глава ФСБ России Александр Бортников назвал полной чушью заявление Украины о том, что Москва якобы причастна к покушению.