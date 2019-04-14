Сирия, 14 апреля. Российские ВКС провели боевые вылеты на западе Идлиба. Курды и США начали модернизировать базу в Ат-Табке в провинции Ракка. Новый взрыв прогремел на окраине Манбиджа в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в западной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проведут подрывные работы в районе Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у Манбиджа на северо-востоке Алеппо; заявило о проведении вылазки в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Курды: пережили взрыв в городе Тель-Абьяд в северной части Ракки; приступили к реконструкции военной базы в Ат-Табке в Ракке.

Провинция Дамаск

Информационный портал SANA News сообщает о том, что на северо-востоке Дамаска в районе Аль-Кабун сегодня вновь пройдут работы по уничтожению следов военного присутствия боевиков незаконных бандгрупп. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступят к ликвидации взрывных устройств, которые были обнаружены во время обысков, проведенных в окрестностях столицы, в период с 10.00 до 14.00. Как известно, под полный контроль правительственных войск территория провинции перешла в марте прошлого года после освобождения оазиса Восточная Гута. Напомним, исламисты были вынуждены капитулировать и выехать на северо-запад Сирии в соответствии с договоренностью, которой удалось достичь благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве, прогремевшем на подконтрольных курдам территориях в северо-восточной части Алеппо. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что инцидент произошел у контрольно-пропускного пункта «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на южной окраине города Манбидж. Никаких сведений о погибших или раненых пока не поступало. В организации взрыва подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые ранее не раз заявляли о проведении вылазок в данном районе.

Между тем Twitter-канал (felderfab) сообщает о последствиях ночных обстрелов районов административного центра региона боевиками. Отмечается, что в результате беспорядочных ударов исламистов вооруженной оппозиции пострадала система электроснабжения, что привело к обесточению восточной части Алеппо. Правительственные силы в настоящий момент работают над устранением этой проблемы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» заявили о проведении очередной вылазки в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора. По информации военного источника в сети Twitter (RisboLensky), ссылающегося на подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак», террористы организовали нападение в районе между нефтяными месторождениями Аль-Омар и Сайджан и городом Дибан. Данные о потерях сторон в живой силе или технике в настоящий момент уточняются. Напомним, несмотря на заявления курдов и Соединенных Штатов о завершении зачистки юго-восточных районов провинции, джихадисты террористической группировки все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в стране, действуя в составе подпольных ячеек.

Провинция Идлиб

В западной части Идлиба возобновились боевые вылеты российской авиации. Как передает Twitter-канал (HusamHezaber), военные самолеты ВКС РФ нанесли восемь точечных авиаударов по военным объектам террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» западнее города Ариха. Кроме того, интернет-портал Halab Today TV сообщает о воздушной атаке ВКС России в окрестностях населенного пункта Бсанкул в этом же районе. Сведения о нанесенном исламистам уроне выясняются. Отмечается, что ВКС РФ были вынуждены возобновить вылеты на западе региона из-за непрекращающихся провокаций «Джебхат Ан-Нусры»1*** на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Ракка

Курдский военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что Соединенные Штаты и «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к модернизации военной базы в городе Ат-Табка к юго-западу от Ракки. Предполагается, что объект будет полностью реконструирован для дальнейшего полноценного использования. Напомним, Ат-Табка была захвачена проамериканскими силами в мае 2017 года.

Тем временем Twitter-канал (Raqqa_SL) сообщает о том, что в северной части региона прогремел взрыв. Взрывное устройство детонировало в городе Тель-Абьяд, расположенном у границы с Турцией. Сведений о возможных жертвах среди курдских бойцов или мирных жителей пока не поступало. Некоторые из местных активистов полагают, что бомба могла быть заложена сотрудниками турецкой разведки, поскольку Анкара неоднократно заявляла о намерении зачистить приграничную зону от курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)