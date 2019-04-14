Социологи выяснили, сколько денег россияне готовы потратить на отпуск

Москва, 14 апреля. Граждане России стали меньше экономить на отдыхе и реже отказываться от шопинга и аренды транспортного средства. Об этом сообщает портал momondo.

По данным ресурса, в опросе приняли участие свыше 23 тысяч человек из 22 стран. Специалисты подсчитали, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых в летний период и на чем они экономят.

Так, выяснилось, что четверть российских туристов (24%) готовы выделить из семейного бюджета на летнюю поездку от 50 до 100 тысяч рублей на семью.

Кроме того, каждый пятый опрошенный заявил, что эта сумма составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а 14% тратят на путешествие до 20 тысяч рублей.

Отмечается, что от 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на летнее путешествие только 13% россиян, а более указанной суммы — 7%.

Одновременно с этим в 2019 году сократилось количество туристов, готовых ради экономии отказаться от комфортного отпуска. Число отдыхающих, собирающихся сократить расходы на покупки, за 12 месяцев снизилось с 48% до 44%. Отказаться от аренды автомобиля готовы 40% российских туристов, а ранее эта цифра составляла 43%.

Ранее социологи выяснили, что россияне стали чаще выбирать активный отдых.