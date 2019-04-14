Участником «Тотального диктанта» в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Нью-Йорк, 14 апреля. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев стал участником акции «Тотальный диктант» в Нью-Йорке, акция прошла в воскресной школе Свято-Николаевского собора на Манхэттене, об этом сообщила координатор проектов общества «Русская молодежь Америки» Елена Ямпольская.

«В этом году диктант писал наш любимый Николай Зайцев — 95-летний ветеран. Он дал старт диктанту и сам присоединился к участникам», — рассказала Ямпольская.

По ее словам, диктант не вызвал у Зайцева затруднений, ветеран лишь пожаловался на то, что на листах плохо видны строчки. После диктанта Зайцев пообщался с молодежью за чаем и поделился воспоминаниями. В годы войны Зайцев вошел с советскими солдатами в Берлин. Также 95-летний ветеран отметил, что в преддверии Дня Победы у него выходит новая статья в газете «Аргументы и факты».

В США «Тотальный диктант» прошел в 20 городах 15 штатов, об этом сообщила координатор диктанта в Портленде, штат Орегон Юлия Шипулина. Больше всего желающих написать диктант оказалось в Нью-Йорке, акция прошла на шести площадках. Свои знания русского языка проверили 143 человека. В США «Тотальный диктант» проходит ежегодно в 2011 года, впервые акция прошла в Бостоне, штат Массачусетс.

Напомним, акция «Тотальный диктант» проходит ежегодно, в ней может принять участие любой желающий. В этом году диктант прошел в 80 точках, в том числе в сирийской провинции Латакия. Автором текстов для диктантов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году автором текста стал писатель и журналист Павел Басинский.