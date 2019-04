Три человека погибли в Непале при столкновении самолета с вертолетом

Катманду, 14 апреля. Три человека стали жертвами столкновения самолета и вертолета в аэропорту Непала, об этом сообщает издание Setapati со ссылкой на местные власти.

По данным издания, инцидент произошел в аэропорту города Лукла, который является перевалочным пунктом для туристов, направляющихся в окрестности Эвереста. Во время руления на взлетно-посадочной полосе самолет Sumit Air врезался в стоявший неподалеку вертолет. Погибли пилот и два сотрудника полиции, сообщает RT. На борту самолета пассажиров не было, иначе жертв могло оказаться больше.

Nepal. Three people were killed when a Summit Air airplane crashed while taking off from Lukla Airport on Sunday morning.https://t.co/3KoQ66DnCR pic.twitter.com/5reOhMlyUF