Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Три человека погибли в Непале при столкновении самолета с вертолетом

34
0 Оставить комментарий

Три человека погибли в Непале при столкновении самолета с вертолетом

Катманду, 14 апреля. Три человека стали жертвами столкновения самолета и вертолета в аэропорту Непала, об этом сообщает издание Setapati со ссылкой на местные власти.

По данным издания, инцидент произошел в аэропорту города Лукла, который является перевалочным пунктом для туристов, направляющихся в окрестности Эвереста. Во время руления на взлетно-посадочной полосе самолет Sumit Air врезался в стоявший неподалеку вертолет. Погибли пилот и два сотрудника полиции, сообщает RT. На борту самолета пассажиров не было, иначе жертв могло оказаться больше.

Причина аварии пока неизвестна, на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Трое пострадавших доставлены в больницу.

В четверг сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, при крушении погиб человек.

Автор: Софья Куликова
Источник: Setapati
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров