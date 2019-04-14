Клинцевич посочувствовал Польше, перекрывшей путь «Седову» из-за Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил руководство Польши и Эстонии за отказ впустить в свои территориальные воды российский учебный парусник «Седов» в связи с тем, что на борту судна находятся крымские курсанты.

«Польша вместе с Эстонией (якобы. — Прим. ФАН) встали на защиту международного права», — похвалил соседей Павел Климкин в своем Twitter.

Дякуємо за рішення Прем'єр-міністра ????????@MorawieckiM про відмову російському паруснику "Сєдов" увійти до територіальних вод РП.Польща разом з Естонією стали на захист міжнародного права.#Крим - це #Україна,а #Росія повинна нести відповідальність за незаконні дії #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 12, 2019

На самом деле поведение руководства Польши и Эстонии вызывает только сочувствие, отметил в своем комментарии член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее Польша вслед за Эстонией отказалась впустить в свои территориальные воды российский парусник «Седов», объяснив это тем, что на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. По словам представителя МИД Польши, разрешение «Седову» войти в польские воды противоречило бы политике уважения территориальной целостности Украины (большинство западных стран отказывается признать Крым территорией РФ. — Прим. ФАН).

Член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич отказался обсуждать реакцию Украины в лице Павла Климкина на недружественные по отношению к РФ действия Варшавы и Таллина, а вот на недальновидной политике Польши и Эстонии сенатор остановился подробнее.

«Парусник «Седов» — это корабль, на котором обучаются курсанты речного и морского гражданского, подчеркну — именно гражданского флота. Там в команде есть несколько керченских курсантов, — напомнил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — В данном случае Польша и Эстония просто нашли повод, чтобы не пустить наше учебное судно, и тем самым выдали себя. Эти страны стали заложницами своего стремления угодить американцам и хоть как-то проявить себя на мировой арене. Вот они в очередной раз себя и «проявили», во всяком случае добились к себе внимания».

Действия Варшавы и Таллина иначе как недружественными по отношению к нашей стране назвать трудно, и выглядит это крайне некрасиво, подчеркнул российский сенатор.

«Это больше похоже на поведение хулиганов, которые сильны только в стае, — эмоционально сказал Клинцевич. — Им, наверно, кажется, что их поведение мужественное и смелое, но это не так. Они ведут себя просто гнусно».

Сенатор посочувствовал Польше и Эстонии, которые из-за политики своего руководства могут оказаться на обочине Европы.

«Мне их просто жалко, — отметил член Совфеда. — Жизнь одного человека коротка, а жизнь страны, народа — длинная. Нынешние руководители Польши и Эстонии не думают о народе, о молодежи. Они ведут свои страны в тупик. Польша «поднялась» после развала Варшавского договора и прекращения существования СССР. Эстония появилась на карте Европы в результате распада Советского Союза. Эти страны сначала действительно были хоть как-то заметны, но этот ресурс у них заканчивается. А дальше наступает жизнь — жесткая и прагматичная. Как строить эту жизнь без нормальных отношений с таким соседом, как Россия, я просто не представляю. Но, похоже, руководителям этих стран на это просто плевать».

«Единственное, что я могу, — это им посочувствовать. Мне их просто жалко», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало подоплеку демарша Эстонии против российского парусника «Седов». Напомним, на прошлой неделе самый большой в мире четырехмачтовый парусник вышел в первый учебный рейс навигации 2019 года с 112 курсантами на борту. 11 апреля власти Эстонии без объяснений запретили «Седову» заход в порт Таллина, затем в качестве причины запрета было указано наличие на борту керченских курсантов.

В российском посольстве шаг Таллина назвали недружественным, особенно в свете предстоящего визита в РФ президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Крупнейший из сохранившихся четырехмачтовый парусник «Седов» был построен в Германии в 1921 году. После Второй мировой войны он в качестве репарации достался Советскому Союзу. Парусник используется как учебное судно, в настоящее время он передан Калининградскому государственному техническому университету.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 году по результатам референдума, на котором за это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что российский статус Крыма соответствует всем международным нормам, а также Уставу ООН.