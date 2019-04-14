Отец Ассанжа шокирован внешним видом и состоянием здоровья его сына

Лондон, 14 апреля. Отец арестованного в британской столице Джулиана Ассанжа обратился к правительству Австралии с просьбой вернуть его сына на родину. Об этом в воскресенье сообщает телевизионный канал SBS.

Отец основателя сайта WikiLeaks Джон Шиптон заявил, что был шокирован внешним видом и состоянием здоровья 47-летнего Ассанжа. При этом он отметил, что «в свои 74 года выглядит лучше сына». Он уверен, что МИД и глава правительства Австралии должны что-то предпринять.

«Можно найти решение, удовлетворяющее все стороны. Я знаю, что на уровне старшего должностного лица МИД Австралии велись разговоры об экстрадиции Джулиана домой», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Канберра не собирается оказывать Ассанжу никакой помощи, кроме обычной консульской поддержки.

Напомним, Ассанж в 2006 году основал интернет-ресурс WikiLeaks, на котором размещается секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Штатов. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Британии, где постоянно находился в течение практически семи лет. В середине этой недели Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года, а также по запросу американской стороны на экстрадицию от 2017 года.

Адвокаты Ассанжа опасаются, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет ареста или казнь, но министерство юстиции США утверждает, что ему грозит всего пять лет заключения.