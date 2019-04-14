Порошенко заявил о вступлении в силу безвизового режима Украины с Таиландом

Киев, 14 апреля. Между Украиной и Таиландом начинает действовать безвизовый режим с 14 апреля. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что теперь украинские туристы могут въезжать в Таиланд на 30 дней, не нуждаясь при этом в получении визы.

«Отличная новость! Отныне граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз», — написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что украинцам для путешествия в Таиланд необходим теперь только загранпаспорт: «биометрический или небиометрический». По словам Порошенко, число безвизовых стран для украинцев «стремительно увеличивается».

Ранее СМИ сообщали, что у Европейского союза могут возникнуть претензии к Киеву по итогам первого года безвизового режима, так как украинцы массово нарушают правила безвизового режима. По данным Европейского агентства по пограничной и береговой охране (Frontex), в 2017 году украинским гражданам отказывали во въезде на 34% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в июне 2017 года между Украиной и Евросоюзом начал действовать безвизовый режим. Порошенко заявлял, что с начала его действия более миллиона граждан страны использовали эту возможность во время своих поездок. Страны ЕС разрешают пребывать на своей территории украинцам, едущим в туристических, предпринимательских и семейных целях, в течение 90 дней при предъявлении биометрического паспорта.