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Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми

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Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми

Пермь, 14 апреля. Возгорание произошло на установке нефтеперерабатывающего завода в Перми, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошел на улице Промышленной в 09.25 по московскому времени на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Загорелась установка АВТ-5.

По данным регионального ГУ МЧС, факельное горение ликвидировали в 09.47. При пожаротушении девять сотрудников завода эвакуировали в безопасную зону, никто не пострадал.

Работа установки АВТ-5 остановлена, остальной завод работает в обычном режиме. 14 апреля произошли пожары в Москве и в Московской области. Речь идет о возгорании возле столичного Коптевского рынка, а также о крупном пожаре в национальном парке «Лосиный остров» под городом Балашиха.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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