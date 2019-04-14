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Технологии

Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами

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Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами

Вашингтон, 14 апреля. Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.

По данным Microsoft, в руки злоумышленников попала информация о папках пользователей, темы сообщений и электронные адреса собеседников, при этом само содержание писем хакерам раскрыть не удалось.

«Наши данные указывают на то, что относящиеся к учетной записи данные просматривались, но мы не знаем точно, с какой целью они могут быть использованы», — сообщает The Verge со ссылкой на заявление Microsoft.

В Microsoft предложили пользователям почтового сервиса Outlook сменить пароли от аккаунтов. В компании предупредили, что взлом может привести к рассылке спама и фишинговых сообщений на полученные адреса.

Ранее сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили в операционной системе Windows неизвестную ранее уязвимость, с помощью которой можно было получить доступ к сети или компьютеру жертвы. Как сообщили в компании, целью взлома стали операционные системы Windows 8 и 10.

Автор: Софья Куликова
Источник: The Verge
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