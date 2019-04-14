Япония призвала Китай ужесточить контроль над санкциями против Северной Кореи

Токио, 14 апреля. Япония рассчитывает, что Китай ужесточит собственный контроль над выполнением санкций против Северной Кореи, так как суда КНДР продолжают получать различные товары с иностранных кораблей в открытом море. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно в интервью газете Financial Times.

«Происходит очень много перегрузок с одного судна на другое — таким способом Северная Корея получает нефть и продает уголь», — подчеркнул японский министр.

По словам руководителя дипломатического ведомства Японии, ограничительный режим в отношении Пхеньяна полон лазеек.

Он также отметил, что в Восточно-Китайском море систематически проходят операции по пресечению подобной передачи грузов с одного судна на другое в море в обход рестрикций.

«Мы рассчитываем, что Китай ужесточит контроль над этим вопросом», — резюмировал Коно.

Напомним, в конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против Пхеньяна в ответ на проведенное страной в ноябре испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые рестрикции на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки.