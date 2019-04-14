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ФАН-ТВ

Вероятной причиной пожара в национальном парке «Лосиный остров» называют поджог. ФАН-ТВ

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Дирекция парка «Лосином острове» предполагает, что пожар, охвативший вечером 13 апреля 750 квадратных метров леса, возник не сам собой.

Слова Игоря Сарафанова, директора национального парка, приводит ТАСС: «Мы предполагаем, что это поджог. На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.8.32 КоАП РФ за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу.

Напомним, вечером 13 апреля в национальном парке «Лосиный остров», в районе подмосковной Балашихи, загорелся сваленный вдоль дороги сухостой. С огнем боролись 30 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. Удалось избежать возгорания растущих вокруг деревьев, люди и жилые строения также не пострадали.  

Автор: Сергей Петров
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