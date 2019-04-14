Экономист объяснил, какие выгоды получает Россия от трансфера технологий с Запада

Москва, 14 апреля. Россия успешно вернулась на путь трансфера технологий. С таким мнением выступил российский экономист и публицист Михаил Хазин, комментируя приобретение «Группой компаний 1520» подразделения канадской компании «Бомбардье».

Эксперт отметил, что заключение такого контракта — серьезная сделка по трансферу технологий. Компания «Бомбардье» является одним из основных производителей интеллектуальных систем железнодорожной автоматики и механики. Хазин объяснил, какие выгоды получает Россия от трансфера технологий с Запада.

«У трансфера передовых технологий железнодорожной автоматики в Россию несколько выгод: за безопасность движения пассажирских и грузовых составов будут отвечать только российские специалисты, все компоненты системы будут производиться на российских предприятиях», — пишет Михаил Хазин на своем сайте.

Он подчеркнул, что подобные сделки важны, так как исключают зависимость России от иностранных поставщиков в стратегически важной отрасли экономики.

Отмечается, что контракт по приобретению российского подразделения «Бомбардье» «Группой компаний 1520» проходит в русле стратегии цифровизации железных дорог РФ и импортозамещения зарубежных систем и комплектующих. Соглашение между российской и канадской компаниями позволяет отечественному предприятию получить лицензию на современные системы управления перевозочными процессами и обеспечения безопасности движения поездов.

«Обращу еще раз внимание на принципиальный момент: куплена иностранная компания (пусть и ее российское подразделение, это в данном случае особой роли не играет), которая владеет передовыми современными технологиями. Которые автоматически переходят под наш контроль», — пишет Михаил Хазин.

Он добавил, что эту сделку можно считать большим достижением российской компании.

Ранее ОАО «Российские железные дороги» запустило онлайн-сервис по поиску вещей, забытых пассажирами в поездах дальнего следования. Поиск потерянных вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.