Художница Ксения Успенская скончалась на 97-м году жизни

Воронеж, 14 апреля. Всемирно известная российская художница Ксения Успенская скончалась в Воронеже на 97-м году жизни, об этом сообщило отделение Союза художников России.

Причины смерти Ксении Успенской не называются. Местное отделение Союза художников России выразило соболезнования родным и близким художницы. Время и место прощания с известным творцом будут объявлены отдельно, сообщает «Газета.ru».

Ксения Успенская родилась в Воронеже в 1922 году. В 1955 году Успенская стала членом Союза художников, а в 1968 году стала лауреатом премии Воронежского областного комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи имени В. Кубанева. Работы Успенской выставлены в Третьяковской галерее, музее Крамского, а также в известных мировых музеях.