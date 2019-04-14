Стали известны подробности полета крупнейшего в мире самолета

Лос-Анджелес, 14 апреля. Компания Stratolaunch Systems раскрыла подробности первого полета самого большого в мире самолета. Во время испытательного полета, который длился 2,5 часа, самолет Stratolaunch развил скорость 304,17 километра в час, об этом сказано в пресс-релизе компании.

Предназначенный для воздушного старта ракет-носителей Stratolaunch в ходе первого полета в субботу достиг высоты в 5 километров над пустыней Мохаве в 06.58 (16.58 по московскому времени). В ходе первого полета экипаж Stratolaunch оценил летные характеристики воздушного судна, управляемость и протестировал различные системы.

«Самолет, достигнув скорости 189 миль в час, пролетал 2,5 часа над пустыней Мохаве на высоте до 17 тысячи футов», — сообщили в компании.

По данным Stratolaunch Systems, самолет состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, длина крыла Stratolaunch составляет 117 метров, что делает лайнер самым длиннокрылым в мире. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса воздушного судна составляет около 250 тонн. Самолет оснащен 28-колесным шасси, которое обеспечивает взлет и посадку Stratolaunch.

Самый большой в мире самолет был разработан для запуска ракет-носителей Pegasus XL. Stratolaunch способен нести до трех ракет-носителей, которые будут крепиться в нижней части фюзеляжа, сообщает телеканал «360». На высоте около 9 тысяч метров будет производиться сброс ракеты-носителя. Компания Stratolaunch Systems основана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей Microsoft Полом Алленом. Бизнесмен скончался в прошлом году на 66-м году жизни.