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Крымские здравницы готовы принять детей и военных, пострадавших во время войны в Сирии

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Крымские здравницы готовы принять детей и военных, пострадавших во время войны в Сирии

Симферополь, 14 апреля. Крымские здравницы готовы принять на лечение и реабилитацию 50 детей и 30–40 военнослужащих, пострадавших во время войны в Сирии. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он рассказал, что сирийцев на лечение в крымских здравницах пригласил глава региона Сергей Аксенов.

«Будем работать над приездом наших сирийских пациентов», — сказал Георгий Мурадов в комментарии ТАСС.

По его словам, сейчас составляют списки пациентов. 

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в провинцию Даръа. Жителям населенных пунктов Мутбин и Басыр раздали продовольственные наборы, общий вес которых составил более четырех тонн.

Автор: Регина Пак
Источник: ТАСС
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