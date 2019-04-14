Дочь Панина объяснила, почему не хочет видеться с собственной матерью

Москва, 14 апреля. Дочь российского актера и режиссера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой. По словам девочки, уже в течение многих лет «любой диалог с мамой перерастает в печальную беседу, которая выводит обеих из себя».

По данным издания Starhit, 10-летняя девочка вообще отказалась от общения с матерью после того, как Юлия Юдинцева оформила запрет на выезд ребенка из России. Девочка объяснила, что мама делает все возможное, чтобы «она к ней не тянулась».

«Мне не хочется даже просто встретиться и поговорить», — обратила внимание она.

Сам актер Панин уже в течение долгих лет сокрушается из-за того, что не может взять собственную дочь на отдых в другую страну. Скандальный и эпатажный артист собирается и в дальнейшем искать пути решения этой проблемы. На сегодняшний день все предпринятые попытки оказались неудачны.

Напомним, ранее Панин в очередной раз раскритиковал россиян, назвав их «злобными уродцами». На своей странице в социальной сети Instagram артист написал, что удивлен, откуда у соотечественников «столько злости и гнева».

Как ранее передавал телеканал «360», артист поддержал слова экс-балерины Анастасии Волочковой, которая посоветовала переехать в другую страну тем, кому не нравится в России.