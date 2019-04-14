Почему сенаторы США лгут своим избирателям. Колонка Владимира Тулина

Сразу двое представителей республиканской партии в верхней палате парламента опубликовали в американских СМИ свои статьи, посвященные вопросам внешней политики. Сенатор от штата Оклахома Джим Инхоф опубликовал в журнале Politico статью, посвященную Украине, а мнение его коллеги из штата Флорида Рика Скотта о Венесуэле было опубликовано в журнале Washington Examiner.

Статья Джима Инхофа называется «США сделали много для помощи Украине, но могут сделать еще больше».

О том, что в результате подобной «помощи» в стране резко упал жизненный уровень и деградировало государственное управление, сенатор умалчивает. Во всем плохом у него, разумеется, «виноват» президент России Владимир Путин.

Поэтому статья начинается так: «Война Владимира Путина против Украины вступила в своей шестой год. Ее нельзя назвать замороженным конфликтом. Более 10 тысяч украинцев были убиты, и количество жертв увеличивается каждую неделю. 25 ноября прошлого года кремлевский лидер усилил свою агрессивную войну и даже распространил ее на новую область — были подвергнуты атаке и захвачены три украинских военно-морских катера, а также задержаны 24 украинских матроса, и сделано все это было в нарушение международного права. Украинские моряки продолжают оставаться заложниками Путина».

Прочитав это, рядовой американец, который следит за событиями на Украине при помощи только американских СМИ — а таких подавляющее большинство, — будет уверен, что это армия российского президента убила 10 тысяч украинцев. На самом деле почти все граждане Украины убиты другими украинскими гражданами.

16 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область сообщил, что за время боевых действий в Донбассе погибли 2896 украинских военнослужащих. Таким образом, остальные погибшие — жители ДНР и ЛНР, так как армии этих республик не обстреливают населенные пункты, контролируемые официальным Киевом. Получается, что более 70% убийств совершила украинская армия, которой помогают США, о чем с гордостью пишет сенатор в этой же статье.

Что касается украинских катеров, то атакованы были не они, а морские границы России, которые они нарушили, за что и были задержаны как раз в точном соответствии с международным правом. Американский законодатель явно не знает, что заложниками являются те, кого захватывают с целью выполнения каких-либо условий в обмен на их освобождение. Россия же никаких условий не выдвигает и украинские моряки просто ждут суда.

«Свободный мир должен реагировать быстро и мощно — не только по поводу одного нападения, но и в отношении более широкой кампании Путина, направленной на подрыв суверенитета Украины и тех свободных институтов, частью которых эта страна стремится стать. Дополнительные американские санкции должны быть на столе, и они должны иметь прямое действие. Кроме того, мы должны работать в тесном контакте с альянсом НАТО для усиления нашего военного присутствия и увеличения наших возможностей в регионе Черного моря. Прежде всего Соединенные Штаты должны разработать долгосрочный план по оказанию помощи Украине в области безопасности — план, который, по сути, будет отражать ставки в этом конфликте не только для Украины, но и для Соединенных Штатов», — говорится далее в статье.

Сенатор Инхоф, видимо, не следит за новостями, иначе он бы знал, что те, кто присвоил себе наименование «свободный мир», уже отреагировали. Санкции действуют целых пять лет, вот только ожидаемых результатов они не приносят.

Да и с присутствием кораблей НАТО в Черном море все в порядке. Вот только что закончились военно-морские учения «Морской щит — 2019» с участием американских кораблей. Жалко, что парламентарий не пишет, как присутствие флота США поможет народу Украины.

«В прошлом году Украина получила первое летальное оружие от Соединенных Штатов, — рассказывает он, — и произошло это благодаря одобрению администрацией [президента США Дональда] Трампа продажи противотанковых ракет «Джавелин». Кроме того, администрация Трампа в феврале уведомила Конгресс о том, что впервые с момента своего создания в 2015 году будут использованы фонды в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) министерства обороны для предоставления летального оружия, включающего снайперские винтовки и ручные гранатометы. Я хвалю администрацию президента Трампа за эти два «первых шага».

Тут американский парламентарий «забывает» сказать своему народу, что «Джавелины» США на Украину действительно поставили, да вот только применять их на востоке страны категорически запретили. Это вынужденная мера, так как весь мир знает: украинская армия плохо воюет, но зато хорошо торгует. И есть реальная возможность, что противотанковые «Джавелины» вскоре окажутся на вооружении армий ДНР или ЛНР.

Дальше американский парламентарий предается сладостным мечтам.

«Настало время увеличить финансирование фондов Инициативы по поддержке безопасности Украины, а также программы Госдепартамента по оказанию помощи в области безопасности, — утверждает Инхоф. — И более существенная часть этого финансирования должна быть направлена на приобретение оборонительного летального оружия, которое сделает Украину более сложным объектом для агрессии. После нападения в Черном море военно-морские возможности Украины должны быть усилены за счет ускоренного приобретения береговых оборонительных радаров, патрульных катеров, береговой охраны, противокорабельных ракет и других систем. На земле Украине нужно больше переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», других видов противотанкового оружия, систем электронной борьбы и современных противоартиллерийских радаров. Что касается воздуха, то мы должны изучить вопрос о том, как помочь Украине улучшить свою противовоздушную оборону».

Вообще интересная логика у американского руководства: они постоянно твердят, что хотят мира на Украине, — и при этом поставляют туда оружие. Непонятно и другое: если Украина, как они утверждают, уже шестой год справляется с российской агрессией, — тогда, может, она и без иностранного оружия сможет обойтись?

Очевидно, чтобы избиратели не обвинили его в призывах к бессмысленной трате их денег, сенатор предлагает привлечь тех, кому «повезло» стать союзниками США.

«Разумеется, ответ свободного мира на российскую агрессию не является ответственностью одних Соединенных Штатов, — заявляет он. — Канада, Литва, Польша и Соединенное Королевство предоставляют Украине ресурсы для укрепления безопасности. Нам нужно больше союзников и партнеров, для того чтобы было больше дел, а не слов».

Именно дел, то есть оружия, от Литвы, например, не дождешься. Военной промышленности у нее нет, а от Советской армии ей, кроме казарм и аэродромов, ничего не досталось. Зато деньги на финансирование американских внешнеполитических задач можно вытрясти со всех.

Поэтому и загоняют в НАТО даже таких «военных гигантов», как Черногория или Северная Македония.

Дальше, перефразируя известную фразу, можно сказать, «Джима понесло»: «Наши европейские союзники должны запретить всем российским военным кораблям заходить в их порты. Многие из этих кораблей располагаются в тех портах, которые находятся на аннексированной у Украины территории. Это корабли наносят своими ракетами удары по целям в Сирии, чтобы удержать у власти [президента Сирии] Башара Асада <...>. Путинским боевым кораблям нет места в портах свободного мира. И до тех пор, пока украинские моряки и корабли не вернутся на Украину, наши европейские союзники должны расширить этот запрет и распространить его на российские коммерческие суда, идущие из Черного моря».

Хотелось бы напомнить законотворцу из США, что и корабли его страны «наносят своими ракетами удары по целям в Сирии», а, приняв некоторое участие в разгроме запрещенного в России «Исламского государства»1, его страна тем самым косвенно помогла сохранить власть Башару Асаду. Так американские корабли тоже не нужно пускать в иностранные порты?

Дальше — больше: «Возможно, наиболее сильным шагом, который могут предпринять наши европейские партнеры, может быть прекращение строительства трубопровода «Северный поток — 2», который будет способствовать усилению позиций России на европейском энергетическом рынке, а также подвергнет еще большему риску экономическую и физическую безопасность Украины. Я надеюсь, что этот проект будет остановлен».

Вообще-то теоретически самым сильным шагом европейских стран был бы их полный отказ от закупок российского газа, но об этом американцы даже мечтать не могут. Удивляет другое: человек, который уже четверть века заседает в верхней палате американского парламента, не знает, что все американские попытки воспрепятствовать строительству «Северного потока — 2» провалились. Это публично признал и государственный секретарь США Майк Помпео.

Зато Джим Инхоф внимательно следит за президентскими выборами на Украине и комментирует их результаты.

«Украинский народ вновь повернулся спиной к России на своих выборах в прошлый уик-энд и однозначно отверг единственного кандидата, поддерживающего тесные отношения с Путиным, — уверен он. — Однако Украина может сделать больше для усиления своей собственной обороны против российской агрессии и ее пагубного влияния. А возможно это в том случае, если она [Украина] будет оставаться на пути реформ и очищения от коррупции».

Тут не знаешь, кому верить: сенатору США или президенту Украины. Петр Порошенко перед первым туром выборов заявил, что его единственным соперником на них является Владимир Путин. После этого он набрал меньше 16% голосов. Тогда получается, что за Путина проголосовали 84% избирателей.

Также непонятно следующее: если «украинский народ вновь повернулся спиной к России», то почему же сейчас повсюду на Украине установлены рекламные щиты с портретами президентов России и Украины и надписью, из которой следует, что предстоит решающий выбор между ними.

Сенатору надо срочно надеть вышиванку и шаровары, так как он является украинским патриотом, каких и на Украине не осталось. Там практически невозможно найти человека, который верит, что его страна находится «на пути реформ и очищения от коррупции».

В последнем абзаце американский сенатор демонстрирует чудеса своего интеллекта: «Украинцы ведут борьбу за то, чтобы, как однажды сказал любимый украинцами поэт Тарас Шевченко, присоединиться к «семье вольной». В этой борьбе Украине нужна помощь, и она ее заслуживает».

Он явно допускает мысль, что, когда Шевченко написал в 1845 году стихотворение «Завещание», он под «семьей вольной новой» имел в виду ЕС и НАТО. Про помощь, которой заслуживает Украина, я написал в начале статьи.

Ни в чем не уступает Джиму Инхофу его коллега из Флориды Рик Скотт. Он, хоть и был восемь лет губернатором штата Флорида до того, как попал в Сенат, карту мира с очевидностью никогда не видел. Иначе как можно объяснить следующие его слова в журнале Washington Examiner.

«Как только они [Россия и Китай] получат плацдарм в Венесуэле, они смогут в какой-то момент прийти к нам по суше, — уверен он. — Наша южная граница, как известно, очень проницаемая».

Конгрессмен явно считает, что США граничат с Венесуэлой.

«Кубинцы, русские и китайцы преследуют в Венесуэле экономические цели, — продолжает сенатор дальше в том же духе. — Но еще более важно то, что они видят в ней возможность для запугивания Соединенных Штатов, возможность быть занозой в боку Америки. И тут надо честно сказать: мы просто не можем позволить нашим соперникам в России, Китае или на Кубе получить плацдарм в Венесуэле».

Тут выясняется, что он не понимает: Венесуэла не может быть для Кубы плацдармом для нападения на США даже теоретически, так как сама Куба находится значительно ближе к США, чем Венесуэла. Рик Скотт явно не знает, где расположена Куба, хотя она всего в 300 км от его родной Флориды.

Кроме «глубоких познаний» в географии, демонстрирует слуга американского народа и весьма своеобразную логику.

«Соединенные Штаты и другие западные демократические державы в январе признали оппозиционного законодателя Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. А произошло это после заявлений Мадуро о том, что он обеспечил себе право на новый президентский срок по результатам выборов, которые международные наблюдатели осудили и назвали сфальсифицированными», — пишет он.

Получается, что Николас Мадуро, победивший на выборах, которые тогда признали все страны мира и ООН, неожиданно стал незаконным президентом только из-за того, что так решили международные наблюдатели за выборами. Из какой страны были эти наблюдатели, я думаю, понятно. При этом в самих США на президентских выборах никаких международных наблюдателей нет вообще и никогда не было.

А вот Хуан Гуайдо, которого вообще никто не выбирал, вдруг стал законным президентом. По Конституции Венесуэлы, временным президентом можно быть только 30 дней. Когда этот срок прошел, страны «свободного мира» во главе с США объявили, что Гуайдо просто еще не начал исполнять обязанности временного президента. Получается, что он признанный США и их сателлитами президент — и при этом не исполняет свои обязанности.

Далее следует «сенсация»: «Конституция Венесуэлы предоставляет законодательной власти право разрешить «проведение иностранной военной операции внутри страны», однако она еще не обратилась с такого рода просьбой к Соединенным Штатам. И, возможно, это связано с сомнениями по поводу реакции Трампа».

Мне трудно было представить, чтобы была на свете хоть одна страна, конституция которой разрешала бы иностранную военную интервенцию. Прочел Конституцию Венесуэлы — и лично убедился, что это ложь.

Более того, там в статье 13 говорится абсолютно противоположное: «Территория никогда не может быть передана, сдана в аренду или каким-либо образом отчуждена, даже временно или частично, иностранным государством или другими субъектами международного права. Географическое пространство Венесуэлы — это зона мира. Никакие иностранные военные базы или объекты, имеющие какие-либо военные цели, не могут быть созданы какой-либо державой или коалицией держав».

После этого сенатор предлагает решение проблемы.

«Нарушение электроснабжения усугубило гуманитарный кризис, и в результате миллионы жителей Венесуэлы в поисках продуктов питания и лекарств вынуждены были направиться в соседние страны, прежде всего в Колумбию. Соединенные Штаты должны начать рассматривать возможность использования военной силы для доставки помощи миллионам голодающих и больных жителей Венесуэлы. И я призываю всех наших союзников, а также тех людей, которые поддерживают Гуайдо, оказать нам помощь в этом деле», — высказывается Рик Скотт.

Однопартиец Трампа почему-то скромно умалчивает о том, кто же организовал это нарушение электроснабжения, хотя древняя мудрость говорит: «Ищи, кому выгодно». Но значительно больше поражает американский цинизм — он явно не имеет границ: использовать доставку гуманитарной помощи как повод для военного вторжения в чужую страну!

Можно ли придумать что-то более циничное? Словно бы в подтверждение, дальше следует фактически точное повторение афоризма Карела Чапека «Враги зверски сбили наши самолеты, которые мирно бомбили их город».

«Находящиеся в распоряжении Мадуро силы ПВО российского производства повышают риски при проведении Соединенными Штатами любой военной операции в воздушном пространстве Венесуэлы, — заявляет сенатор Скотт. — Недостаточное внимание Соединенных Штатов к Латинской Америке в последние десятилетия снизило возможности сбора разведывательной информации в этом регионе».

Тема про то, как злые русские обидели добрые, беззащитные и миролюбивые США, продолжается и в следующих высказываниях сенатора США.

«Если вы посмотрите на количество военной техники, которую мы разместили в странах этого [западного] полушария Земли, то оно невелико, — утверждает он. — Я считаю, что именно поэтому мы наблюдаем наращивание Россией своего военного присутствия».

Явно сенатор не знает даже того, что его родная страна тоже находится в западном полушарии, где базируется основная часть полуторамиллионной американской армии. А тот факт, что мы еще почти 20 лет назад добровольно вывели свои войска с Кубы, американцы никогда не вспоминают.

Заканчивает сенатор открытым призывом к войне.

«Если эмбарго и блокады способны помочь, то нам нужно их рассмотреть. Но если военная сила со стороны Соединенных Штатов и наших союзников в этом регионе необходима для того, чтобы избавить нас от проклятья в виде Мадуро <...>, то в таком случае мы абсолютно не можем исключить подобного варианта», — говорит он.

Обратите внимание: тут он честно говорит, что Мадуро надо свергнуть за то, что он «проклятье» для США, а не для того, чтобы помочь народу Венесуэлы.

Статьи, подобные этим двум, ежедневно выходят в США сотнями, но здесь интеллектуальную стерильность и антигуманную агрессивность проявили почти одновременно не журналисты, а члены американского Сената. Почему-то вспомнилась наша пословица про то, откуда начинает гнить рыба.

1 Организация запрещена на территории РФ.