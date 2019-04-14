Автолюбители назвали главные критерии выбора машин

Москва, 14 апреля. Более 40% автомобилистов оценивают надежность той или иной машины, ориентируясь на публикации в специализированных изданиях. Об этом говорится в исследовании портала «За рулем».

По данным проведенного анализа, 41% автолюбителей при выборе транспортного средства ориентируется на материалы СМИ, специализирующихся на автомобильной тематике. На собственный опыт при выборе машины опираются 27% опрошенных. Около 10% респондентов считают марку авто залогом его надежности. Еще около 10% участников опроса при выборе автомобиля опираются на мнение друзей и знакомых. А вот 9% опрошенных ориентируются на мнение таксистов.

Опрос проходил с 8 по 11 апреля. Участие в нем приняли 3,9 тысячи человек.

Ранее эксперты автомобильного рынка составили рейтинг лучших машин с точки зрения удобства салона. Первую строчку списка занял кроссовер Volkswagen Tiguan.