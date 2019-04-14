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Спасатели сняли рыбаков с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

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Спасатели сняли рыбаков с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

Южно-Сахалинск, 14 апреля. Трех рыбаков сняли спасатели с оторвавшейся льдины у побережья Сахалина, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасательная операция завершена 14 апреля в 03.25 по московскому времени. Сотрудники МЧС использовали судно на воздушной подушке «Хивус». Льдина откололась в заливе Мордвинова.

Рыбаки вышли на лед несмотря на предупреждения спасателей об интенсивном разрушении ледяного покрова. В сообщении ведомства подчеркивается, что сильный ветер и потепление приведут к отрыву прибрежного льда, а затем его унесет в открытое море.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли школьников с льдины в Петербурге и двух рыбаков в Новгородской области. В каждом регионе действует запрет на выход на лед. В ведомстве предупредили, что весенняя рыбалка может стоит смельчаку жизни.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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