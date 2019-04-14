Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэп-музыканта от родственников

Москва, 14 апреля. Российский продюсер и отец рэп-музыканта Кирилла Толмацкого (Децла) Александр заявил, что вдова исполнителя не дает ему и его жене видеться с внуком. Об этом он рассказал в интервью телевизионному каналу НТВ.

По его словам, Юлия Толмацкая настраивает 13-летнего сына против родственников. Он также добавил, что хочет сделать единственного внука своим наследником, и ждет, когда вдова Децла обратиться к ним за помощью.

Напомним, рэп-исполнитель Децл скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, на 36-м году жизни. Музыкант работал на частном корпоративе в ижевском ночном клубе. Отыграв концерт, певец удалился в гримерку, где ему стало плохо. Медики оперативно прибыли на место, но, к сожалению, были вынуждены констатировать смерть артиста. По словам его концертного директора Павла Беленца, причиной смерти стала остановка сердца.

Первый альбом Децла «Кто? Ты» вышел в 2000 году, в общей сложности артист выпустил восемь музыкальных пластинок. Он известен благодаря таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо». Исполнитель неоднократно становился лауреатом отечественных музыкальных премий.

В середине марта рэп-исполнитель Лигалайз выпустил клип в память о Децле. Режиссером ролика стал Игорь Волошин, известный аудитории своими проектами «Ольга» и «90-е. Весело и громко». Автор клипа отметил, что неспокойный океан символизирует попытку человека проявить себя в борьбе с реальностью.