Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Даръа

Дамаск, 14 апреля. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты провинции Даръа: Мутбин и Басыр. Об этом сообщил представитель российского Центра Александр Макаренко.

Он рассказал, что более тысячи сирийских семей, проживающих в данных населенных пунктах, получили продовольственные наборы.

Как передает РИА Новости, помощь, в первую очередь, предназначалась представителям христианских общин: многие из них во время войны в САР потеряли родственников. Как рассказал глава Басыра Саид Мханна, террористы так и не смогли захватить поселок. Их удалось остановить на подступах к населенному пункту. По словам Мханны, многие жители других регионов Сирии, которые были вынуждены бежать из-за боевых действий, смогли укрыться в Басыре.

«Многие жители других регионов Сирии, где бушевала война, укрылись у нас. И христиане, и мусульмане. Я бы хотел поблагодарить российскую сторону, российские Вооруженные силы и президента Владимира Путина за помощь, оказанную нашим жителям и всей стране», — сказал Саид Мханна.

Гуманитарную помощь выдавали на территории храма Георгия Победоносца. Отмечается, что среди жителей Басыра есть выходцы из бывших республик СССР, а также сирийцы, которые получили образование в Советском Союзе.

По информации ЦПВС, российская сторона провела около 2,1 тысячи гуманитарных акций. Медицинские специалисты Минобороны РФ оказали помощь 105 тысячам сирийцев.