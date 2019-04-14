Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом

Москва, 14 апреля. Автомобильные эксперты проанализировали вторичный рынок и составили рейтинг самых популярных иномарок в России. По мнению специалистов, лидером перечня стал американский Ford Focus.

Отмечается, что первое место в списке занял Ford Focus. За первые три месяца текущего года российские водители купили 27,9 тысячи подержанных легковых машин этого семейства.

На второй строчке оказалась японская Toyota Corolla с показателем 21,9 тысячи единиц. Далее по списку идут Huyndai Solaris — 20,7 тысячи авто, KIA Rio — 19,2 тысячи штук и Chevrolet Niva — 17,5 тысячи машин.

Кроме того, в топ-10 попали японская Toyota Camry, французская Renault Logan, немецкие Opel Astra и Volkswagen Polo и узбекская Daewoo Nexia, сообщает агентство «Автостат».

В общей сложности за первый квартал этого года было продано 828 тысяч легковых авто иностранных брендов — на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты составили топ-10 самых продаваемых кабриолетов и купе на российском рынке.