Стало известно, в каких регионах РФ вакансий больше, чем безработных

Москва, 14 апреля. Стало известно, в каких регионах России вакансий больше, чем безработных. Число «избыточных» вакансий составляет почти 80 тысяч, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным проведенного мониторинга, в пяти российских регионах рабочих мест больше, чем людей, нуждающихся в трудоустройстве. При этом наибольший профицит рабочих мест наблюдается в Москве. Отмечается, что вакансий здесь на 57,8 тысячи больше, чем официально зарегистрированных безработных, передает «Российская газета».

В Петербурге профицит рабочих мест составляет 19,1 тысячи. На третьем месте рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь число «избыточных вакансий» составляет 1,4 тысячи. В Чукотском автономном округе — 1,2 тысячи. Замыкает пятерку регионов с профицитом рабочих мест Магаданская область. Здесь на 300 вакансий больше, чем безработных.

Ранее были названы самые востребованные рабочие специальности в России. Также сообщалось, что на начало марта 2019 в России насчитывалось более 1,51 миллиона свободных рабочих мест.