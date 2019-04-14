Эксперты усомнились в подлинности самой дорогой в мире картины

Нью-Йорк, 14 апреля. Ушедшая с молотка за рекордную сумму в 450 млн долларов картина итальянского маэстро Леонардо да Винчи «Спаситель мира» может оказаться подделкой.

Искусствовед Бен Льюис выразил сомнения относительно подлинности полотна. По словам эксперта, перед продажей картины Лондонская национальная галерея скрыла от участников аукциона мнения группы специалистов, которые не пришли к общему знаменателю относительно ее подлинности, сообщает издание The New York Post.

По данным издания, из пяти специалистов только двое назвали ее настоящей. Еще двое экспертов не захотели давать точную оценку, а один назвал полотно фальшивкой. Настоящая стоимость проданной картины, по мнению Льюиса, может составлять всего лишь 1175 долларов.

В Лондонской галерее прокомментировали заявление искусствоведа, отметив, что ее специалисты проводят скрупулезную оценку.

По данным американского издания, картину да Винчи «Спаситель мира» за 450 млн долларов купил саудовский принц.

Ранее сообщалось, что полотно да Винчи «Спаситель мира» пропало из музея в Объединенных Арабских Эмиратах.