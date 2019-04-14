Жители Тюмени похвалили силовиков за контртеррористическую операцию

Тюмень, 14 апреля. Жители дома, расположенного на Амурской улице в Тюмени, где накануне силовики проводили контртеррористическую операцию (КТО), прокомментировали произошедшее. По их словам, Росгвардия сработала четко и оперативно.

Штурм дома 118 на Амурской улице в районе Маяк сотрудники правоохранительных органов начали примерно в 21.00. Незадолго до этого в городе был объявлен режим КТО, квартал вокруг здания был заблокирован, а местные жители эвакуированы в учебное учреждение, расположенное на соседней улице. К 6.00 операция силовиков была окончена, жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры.

Несмотря на сообщения о стрельбе и взрывах, следов от пулевых и осколочных отверстий на стенах дома 118 не было. Примыкающие к дому постройки от огня не пострадали.

Отмечается, что некоторые из местных жителей не были в курсе, что происходило в указанном месте до тех пор, пока не увидели по телевидению новости.

Один из жителей дома думал, что кто-то «отмечает кавказскую свадьбу», передает RT.

«В Москве, помните, на свадьбе в центре стреляли», — рассказал Роман.

При этом местные жители особо отметили профессионализм силовиков, добавив, что бойцы все сделали слаженно и четко.

«Молодцы! Приехали, отработали, уехали», — резюмировала одна из жительниц.

Представители НАК сообщили, что в доме были ликвидированы два участника «спящей» ячейки «Исламского государства»1 (запрещена в России), которые готовили массовые террористические акты. Следственный комитет РФ по окончании операции возбудил уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным методом.

1 Организация запрещена на территории РФ.