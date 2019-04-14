В Каспийске полковника полиции подозревают в поддержке терроризма. События дня. ФАН-ТВ

Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана
Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана. Королевство отправит в республику гуманитарную помощь, в которую войдут топливо, зерно и лекарства. Эр-Рияд обратился к жителям Судана с призывом поставить на первое место национальные интересы и сделать страну развитой и процветающей. Напомним, что 11 апреля в республике произошел госпереворот. Президент аль-Башир был арестован, во главе государства временно встала группа военных.
В Каспийске задержан врио начальника отдела полиции
В Каспийске задержали врио начальника отдела полиции. Зиявудин Ашиков подозревается в финансировании терроризма и посягательстве на сотрудника полиции. Задержанный – брат бывшего заместителя начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова. В начале месяца его арестовали также по подозрению в поддержке терроризма. По версии следствия, фигуранты создали преступную группу. Не исключено, что по делу грядут новые задержания.
Народное ополчение войдет в ВС Венесуэлы
Народное ополчение Венесуэлы может стать частью Вооруженных сил страны. Об этом заявил глава Боливарианской республики Николас Мадуро.
«Команданте Чавес мечтал о могущественном и великом ополчении. Оно получит конституционный ранг как полноценная часть Вооруженных сил страны Николас Мадуро, президент Венесуэлы», — Николас Мадуро, президент Венесуэлы.
По словам Мадуро, это потребует пересмотра действующего законодательства. К концу года состав ополчения может насчитывать около трех миллионов человек, подразделения будут действовать во всех районах страны. Добавим, сегодня в народном ополчении Венесуэлы более двух миллионов добровольцев.
Израиль отправит на Луну новый «Берешит»
Израиль отправит на Луну новый космический аппарат. Об этом заявил глава компании SpaceIL. Работа над проектом начнется уже 14 апреля. Напомним, что 11 апреля израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на поверхность спутника Земли. Он должен был пройти всего 500 метров, измерить магнитное поле и сделать серию фотоснимков. Предполагается, что новый луноход отправится в космос через 2-3 года.