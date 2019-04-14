В Каспийске полковника полиции подозревают в поддержке терроризма. События дня. ФАН-ТВ

Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана. Королевство отправит в республику гуманитарную помощь, в которую войдут топливо, зерно и лекарства. Эр-Рияд обратился к жителям Судана с призывом поставить на первое место национальные интересы и сделать страну развитой и процветающей. Напомним, что 11 апреля в республике произошел госпереворот. Президент аль-Башир был арестован, во главе государства временно встала группа военных.

В Каспийске задержан врио начальника отдела полиции В Каспийске задержали врио начальника отдела полиции. Зиявудин Ашиков подозревается в финансировании терроризма и посягательстве на сотрудника полиции. Задержанный – брат бывшего заместителя начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова. В начале месяца его арестовали также по подозрению в поддержке терроризма. По версии следствия, фигуранты создали преступную группу. Не исключено, что по делу грядут новые задержания.

Народное ополчение войдет в ВС Венесуэлы Народное ополчение Венесуэлы может стать частью Вооруженных сил страны. Об этом заявил глава Боливарианской республики Николас Мадуро. «Команданте Чавес мечтал о могущественном и великом ополчении. Оно получит конституционный ранг как полноценная часть Вооруженных сил страны Николас Мадуро, президент Венесуэлы», — Николас Мадуро, президент Венесуэлы. По словам Мадуро, это потребует пересмотра действующего законодательства. К концу года состав ополчения может насчитывать около трех миллионов человек, подразделения будут действовать во всех районах страны. Добавим, сегодня в народном ополчении Венесуэлы более двух миллионов добровольцев.