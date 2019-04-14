Туктамышева лаконично описала свою победу на ЧМ в Японии

Москва, 14 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева кратко прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном первенстве мира в Японии. Девушка поделилась эмоциями на своей странице в социальной сети Instagram.

«Empressive», — написала 22-летняя спортсменка.

В переводе на русский язык это означает «впечатляюще».

Туктамышева обратила внимание на то, что сезон для нее сложился очень хорошо. Девушка призналась, что очень счастлива выполнить все, что зависело исключительно от нее, передает Пятый канал.

«Я весь сезон чисто прыгала тройной аксель, поэтому не удивлена, что у меня получилось его прыгнуть на ЧМ», — рассказала она в интервью Golden Skate.

Напомним, 22-летняя Туктамышева одержала победу в произвольной одиночной программе — ее результат составил 153,89 балла. Россиянка опередила представительницу США Брэди Теннелл и японскую фигуристку Каори Сакамато.

Ранее Туктамышева стала второй в короткой программе на командном первенстве мира.