СМИ узнали о переносе даты запуска военного спутника «Благовест» с «Байконура»

Москва, 14 апреля. Запуск телекоммуникационного спутника «Благовест» в интересах оборонного ведомства РФ при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с «Байконура» перенесен с мая на июль. Об этом в воскресенье рассказал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли.

По имеющимся данным, было принято решение отложить запуск «Благовеста» с 23 мая на июль текущего года.

«К спутнику вопросов нет, он готов к отправке на «Байконур», — передает агентство слова источника.

Отмечается, что первым в этом году на ракете «Протон-М» стартует телекоммуникационный спутник «Ямал-601» — его запуск запланирован на 31 мая.

Ранее руководитель штаба, заместитель командующего космическими войсками Российской Федерации Игорь Морозов в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил, что последний запуск отечественного военного спутника с космодрома «Байконур» состоится в этом году, а затем все старты космических аппаратов в интересах Минобороны РФ будут осуществляться с космодрома «Плесецк», расположенного в Архангельской области. Столичный Центр Хруничева, изготавливающий «Протоны-М», сообщил, что в текущем году будет выполнено не менее шести пусков этих ракет.

Ранее сообщалось, что Ракету «Протон-М» для запуска «Ямала-601» доставят на «Байконур» на поезде.