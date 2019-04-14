Клинцевич назвал передачу грамоты Петра I попыткой повлиять на выборы на Украине

Москва, 14 апреля. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новость о передаче Украине грамоты Петра I, датированной 1708 годом, которая была потеряна во время Второй мировой войны.

Российский сенатор отметил, что передачу украинской стороне Германией грамоты Петра I в преддверии второго тура выборов президента Украины можно оценить как попытку повлиять на итоги этих выборов. Клинцевич выразил мнение, что это (передать документ) можно было сделать и после 21 апреля.

При этом он подчеркнул, что грамота Петра I — собственность российского государства, отметив, что такой шаг выглядит «неприлично».

«В данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», — уверен сенатор.

Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что из Берлина в Киев прибыла уникальная культурная ценность — грамота Петра I. Документ, который был потерян в ходе Второй мировой войны, датирован 1708 годом. Украинский министр напомнил, что эта грамота с конца 1950-х находилась в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Ранее политолог Андрей Колядин рассказал, почему указанный документ решили передать Украине именно сейчас.