США и Бразилия призвали «внешние силы» прекратить поддержку Мадуро

Вашингтон, 14 апреля. Государственный секретарь Штатов Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявили о том, что «внешние силы» должны прекратить оказывать поддержку лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента по результатам телефонной беседы глав дипломатических ведомств двух стран.

«Они [Помпео и Араужу] подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — следует из документа.

Ранее в интервью телевизионному каналу MEGA TV Помпео указал, что американская сторона по-прежнему не исключает военной интервенции в Венесуэлу. Как заявил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, политическая линия Штатов в отношении латиноамериканских государств неприемлема. Российский министр подчеркнул, что США открыто вмешиваются во внутренние дела других государств.

Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента латиноамериканской страны. Временным лидером государства его признали США, ОАГ и многие страны Европейского союза. Единственный и законный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В его поддержку высказались Москва, Минск, Тегеран, Пекин и многие другие.