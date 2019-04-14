СМИ назвали Солсбери лучшим местом для проживания в Англии

Лондон, 14 апреля. Британский Солсбери, ставший известным в результате инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, назван лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году по версии таблоида The Sunday Times.

Газета составила рейтинг самых привлекательных для жизни населенных пунктов в Соединенном Королевстве.

По словам одного из редакторов издания Хелены Дэйвис, Солсбери привлек внимание членов жюри «реальным духом коллективизма», который проявился особенно ярко после инцидента с отравлением Скрипалей. При этом она отметила, что Солсбери и без этой истории является «очень привлекательным и гостеприимным местом».

Отмечается, что лучшим городом для проживания в текущем году в Шотландии является Данди, пишет «Газета.Ru».

Напомним, 4 марта прошлого года экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, россиян отравили нервно-паралитическим препаратом под названием «Новичок». Лондон моментально поспешил обвинить Россию в причастности к инциденту, не предоставив ни единой улики на этот счет. Москва категорически отвергла все обвинения, подчеркнув, что эти заявления политические и безапелляционные.