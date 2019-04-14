Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественные рыбные консервы

Москва, 14 апреля. Роспотребнадзор дал потребителям советы по выбору качественных рыбных консервов.

Как сообщает Роспотребнадзор, к покупке рыбных консервов нужно отнестись особенно внимательно, поскольку именно в этом виде продукции наиболее часто встречается нарушение требований по физико-химическим показателям, определяющим качество.

В надзорном ведомстве рекомендуют покупателям начать изучение консервов с упаковки, которая должна содержать целый ряд важных сведений.

«Упаковка должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе, пищевой ценности, массе нетто», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют отказаться от покупки, если консервная банка вздута, имеет ржавчину или черные пятна, помятости или нарушения целостности.

Если в производстве использовалось замороженное сырье, в маркировке это должно быть отражено в обязательном порядке.

Роспотребнадзор советует покупать те консервы, которые соответствуют регламентам «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Евразийского экономического союза и «Пищевая продукция в части ее маркировки» Таможенного союза.