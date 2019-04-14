МЧС назвало действенный способ потушить пожар на кухне

Москва, 14 апреля. МЧС дало советы россиянам по тушению пожара в квартире. По словам спасателей, воспламенившийся жир чаще всего становится причиной пожара на кухне. Его можно потушить с помощью земли из горшков с цветами, а также обычного стирального порошка.

Спасатели также заявили, что тушить пожар водой не следует, потому как из-за этого огонь начнет гореть только сильнее. При пожаре в квартире следует пытаться использовать для тушения подручные средства, перекрыть газ и электричество в щитке. При возгорании входной двери снаружи необходимо изнутри поливать ее водой до прибытия пожарных.

Пожары на балконах были названы одними из самых опасных, потому как существует риск того, что пламя распространится на расположенные выше квартиры.

Если из подъезда валит сильный дым, в квартире следует заткнуть щели двери и вентиляцию смоченными тряпками.

Как отметили в МЧС, нужно немедленно покинуть здание, почувствовав, что своими силами невозможно справиться с пожаром. Если огонь отрезал путь на улицу, нужно выйти на балкон и громко просить о помощи, передает РИА Новости.