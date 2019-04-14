Зеленский объяснил, почему не стал сдавать анализы вместе с Порошенко

Киев, 14 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал сдавать анализы на «Олимпийский» из-за «провокации».

Как сообщает РИА Новости, Зеленский рассказал, что был вынужден отказаться сдавать анализы вместе со своим соперником Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский», поскольку получил информацию о готовящейся там против него «провокации». Кандидат в украинские президенты подчеркнул, что пока не готов раскрыть детали того, что пытались подстроить ему неизвестные враги.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию. Я получил такую секретную информацию», — рассказал Зеленский.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его итогам лидером стал Зеленский, набравший 30,25% голосов, второй результат — у Порошенко, за которого проголосовали 15,95% избирателей. Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре результата в 50 и более процентов.

Второй тур намечен на 21 апреля. В преддверии решающего дня Зеленский предложил своему оппоненту провести дебаты на стадионе «Олимпийский», предварительно сдав анализы на наркотики и алкоголь.

Порошенко прошел тестирование на одурманивающие вещества на «Олимпийском», другой кандидат воспользовался услугами частной клиники. Анализы обоих показали отсутствие в крови спиртного и наркотических веществ.