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Венесуэла сделает народное ополчение частью Вооруженных сил

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Венесуэла сделает народное ополчение частью Вооруженных сил

Каракас, 14 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народное ополчение становится частью Вооруженных сил страны. 

О включении ополчения в состав Вооруженных сил президент заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

«Команданте Чавес (Уго Чавес, президент Венесуэлы с 2002 по 2013 гг. — прим. ФАН) мечтал о могущественном и великом ополчении. Ополчение получит конституционный ранг как полноценная часть Вооруженных сил страны», — сообщил Мадуро.

Венесуэла сделает народное ополчение частью Вооруженных сил

По словам лидера Боливарианской республики, это потребует пересмотра действующего законодательства. Мадуро рассказал, что численность народного ополчения к концу текущего года составит около трех миллионов человек, подразделения будут действовать во всех районах страны. Сегодня в народном ополчении Венесуэлы около 2,1 млн человек.

Напомним, ситуация в республике обострилась в январе нынешнего года, когда на фоне массовых демонстраций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В его поддержку выступили США и ряд других стран, которые призвали Мадуро добровольно сложить с себя полномочия.

Венесуэла сделает народное ополчение частью Вооруженных сил

Законный президент Боливарианской республики заявил о попытке государственного поворота, участие в котором за спиной Гуайдо принимает непосредственно Вашингтон.

Россия, Китай, Турция и другие государства заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Позднее Гуайдо был лишен парламентской неприкосновенности и стал подозреваемым по двум уголовным делам, возбужденным в отношении него. В США пригрозили Каракасу военным вторжением и заявили, что арест оппозиционера может стать «последней ошибкой» Мадуро.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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