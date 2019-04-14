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Криминальные авторитеты устроили перестрелку в ресторане Улан-Удэ

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Криминальные авторитеты устроили перестрелку в ресторане Улан-Удэ

Улан-Удэ, 14 апреля.  В ресторане Reston в Улан-Удэ произошел конфликт между двумя криминальными группировками, сообщает сетевое издание «АТВ online».

По предварительным данным, перестрелка произошла между представителями разных криминальных группировок. По словам очевидцев, шесть бандитов пытались застрелить двух своих соперников по преступному бизнесу. 

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Все участники перестрелки задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

О количестве пострадавших пока ничего не известно.

Автор: Виталий Рыжков
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