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Акционеры Facebook предложили отправить Цукерберга в отставку

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Акционеры Facebook предложили отправить Цукерберга в отставку

Москва, 14 апреля. Группа акционеров Facebook вновь подняла вопрос об отставке основателя компании Марка Цукерберга.

О предложении акционеров, которое планируется обсудить в ходе ежегодного собрания, пишет издание Business Insider. По данным газеты, будет поднят вопрос о смещении Цукерберга с поста председателя совета директоров. Также инициаторы предлагают изменить структуру компании.

Facebook уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о проведении 30 мая ежегодного собрания акционеров и подтвердила список предложений, которые будут вынесены в этот день на голосование.

Акционеры Facebook предложили отправить Цукерберга в отставку

Документ содержит восемь инициатив, в двух из которых говорится о необходимости изменения структуры компании и назначении «независимого председателя».

Журналисты издания полагают, что акционеры в своей массе едва ли поддержат эти предложения, поскольку с ними не согласны в Facebook, а сам Цукерберг является владельцем более 50% голосующих акций.

Попытка сместить основателя Facebook с поста председателя правления уже предпринималась летом прошлого года на фоне серии скандалов с утечкой персональных данных пользователей одноименной социальной сети. Предложение отклонялось инвесторами несколько раз, поскольку Цукерберг и его сторонники владеют большинством акций, дающих право голоса.

Акционеры Facebook предложили отправить Цукерберга в отставку

Один из фактов утечки данных в Facebook, по данным СМИ, связан с выборами президента США. Тогда журналисты рассказали, что компания Cambridge Analytica, работавшая со штабом Дональда Трампа, незаконно получила данные 50 млн пользователей социальной сети. На основании полученной информации аналитики делали выводы о политических предпочтениях интернет-пользователей и показывали им таргетированную рекламу.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Business Insider
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