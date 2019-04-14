Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат

Тель-Авив, 14 апреля. Глава израильской компании SpaceIL Моррис Кан заявил о намерении продолжить проект по исследованию Луны.

Как сообщил в субботу Кан, SpaceIL отправит на спутник Земли новый космический аппарат после аварии с луноходом «Брешит», который разбился в четверг, 11 апреля, при посадке на лунную поверхность.

«Мы начали это, и мы закончим. Мы поставим наш флаг на Луну», — заявил Кан.

Работа над проектом по отправке второго космического аппарата начнется уже 14 апреля. Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль отправит в космос новый луноход через 2-3 года.

«Брешит» был запущен с американского космодрома на мысе Канаверал в феврале нынешнего года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Луноход должен был преодолеть по поверхности Луны расстояние примерно в полкилометра, совершить измерения магнитного поля и сделать серию фотоснимков, но потерпел аварию при прилунении.

Напомним, интерес к освоению Луны в последние годы проявляют многие мировые космические державы. Так, Китай планирует отправить на спутник пилотируемый космический корабль. О намерении высадить на Луне человека снова заявили Соединенные Штаты.

Россия разработала собственную концепцию программы по освоению Луны, рассчитанную до 2040 года. Предусматривается реализация трех этапов. В ходе первого до 2025 года планируется создать базовый модуль станции на лунной орбите. Далее в период до 2035 года должны быть совершены пилотируемые облеты Луны и высадка космонавтов на ее поверхность. После этого планируется начать строительство полноценной лунной станции с астрономическими обсерваториями, системами жизнеобеспечения и инфраструктурой для добычи водяного льда.