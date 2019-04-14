Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат

42
0 Оставить комментарий

Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат

Тель-Авив, 14 апреля. Глава израильской компании SpaceIL Моррис Кан заявил о намерении продолжить проект по исследованию Луны.

Как сообщил в субботу Кан, SpaceIL отправит на спутник Земли новый космический аппарат после аварии с луноходом «Брешит», который разбился в четверг, 11 апреля, при посадке на лунную поверхность.

«Мы начали это, и мы закончим. Мы поставим наш флаг на Луну», — заявил Кан.

Работа над проектом по отправке второго космического аппарата начнется уже 14 апреля. Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль отправит в космос новый луноход через 2-3 года.

Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат

«Брешит» был запущен с американского космодрома на мысе Канаверал в феврале нынешнего года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Луноход должен был преодолеть по поверхности Луны расстояние примерно в полкилометра, совершить измерения магнитного поля и сделать серию фотоснимков, но потерпел аварию при прилунении.

Напомним, интерес к освоению Луны в последние годы проявляют многие мировые космические державы. Так, Китай планирует отправить на спутник пилотируемый космический корабль. О намерении высадить на Луне человека снова заявили Соединенные Штаты.

Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат

Россия разработала собственную концепцию программы по освоению Луны, рассчитанную до 2040 года. Предусматривается реализация трех этапов. В ходе первого до 2025 года планируется создать базовый модуль станции на лунной орбите. Далее в период до 2035 года должны быть совершены пилотируемые облеты Луны и высадка космонавтов на ее поверхность. После этого планируется начать строительство полноценной лунной станции с астрономическими обсерваториями, системами жизнеобеспечения и инфраструктурой для добычи водяного льда.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: «Известия»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров