Депутат Рады считает, что французы во времена Киевской Руси «не умели читать»

Киев, 14 апреля. Депутат Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что французы «не умели читать» во времена Киевской Руси.

Гопко, которая является руководителем Комитета Рады по международным делам, в эфире телеканала ZIK заявила, что дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анна, которую выдали замуж за французского короля Генриха I, привезла Евангелие «не умеющим читать» французам.

Парламентарий подчеркнула, что Украина и Франция связаны вопросами инвестиций и «культурных, традиционных вещей».

«Чего только стоит Анна Киевская, которая привезла когда-то Евангелие во Францию, еще когда французы не умели, можно сказать, читать», — сказала Гопко.

Отметим, дочь Ярослава Мудрого, которая жила в XI веке, не в первый раз фигурирует в спорных высказываниях украинских политиков. Как сообщает РИА Новости, ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в попытке «похитить» княжну, ставшую французской королевой, «в российскую историю». Порошенко возмутил тот факт, что российский лидер Владимир Путин вывел историю отношений России и Франции к временам династического брака Анны и Генриха I, заключенного в 1051 году.

Анна была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого, и, как полагают историки, получила хорошее образование. Согласно легенде, после двух браков во Франции, княжна могла вернуться на родину.

Напомним, фальсификация истории на Украине приняла в последние годы государственный масштаб. Провластные «ученые» отделяют Киевское княжество от других древнеславянских государственных образований, обвиняя Россию в «присваивании» украинской истории, а саму Украину объявляя едва ли не ключевым из европейских государств.