Саудовская Аравия поддержала действия военного совета Судана

Эр-Рияд, 14 апреля. Саудовская Аравия выступила в поддержку шагов Переходного совета Судана и готова направить туда гумпомощь.

Как сообщает государственное Саудовское агентство новостей, Эр-Рияд приветствует шаги Переходного совета по смещению президента Омара аль-Башира и готово направить суданским жителям гуманитарную помощь.

«Исходя из исторических связей между двумя странами и двумя братскими народами, королевство (Саудовская Аравия — прим. ФАН) заявляет о поддержке объявленных советом (Переходным военным советом Судана — прим. ФАН) шагов и надеется, что это обеспечит безопасность и стабильность в Судане», — говорится в сообщении, распространенном агентством.

Королевство сообщило о подготовке для суданских граждан гумпомощи, в которую войдут топливо, зерно и лекарства. Эр-Рияд обратился к суданцам с призывом поставить во главу угла национальные интересы и сделать страну развитой и процветающей.

Напомним, в четверг в Судане в результате государственного переворота был арестован президент аль-Башир, правивший страной 30 лет. Во главе государства временно встала группа военных. Сначала руководителем Переходного военного совета стал суданский министр обороны Авад ибн Ауф, но пробыл в этой должности менее двух суток, после чего Совет возглавил главный инспектор Вооруженных сил страны Абдул Фаттах аль-Бурхан.

Аль-Бурхан отменил часть распоряжений своего предшественника. В частности, в Судане больше не действуют комендантский час и режим чрезвычайного положения. Как ожидается, Переходный совет проработает не долее двух лет, после чего власть в стране будет передана гражданскому правительству.

Ранее «Известия» сообщили, что аль-Бурхан пригласил на встречу представителей суданской оппозиции.