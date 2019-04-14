Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье

Москва, 14 апреля. Боевые расчеты ПВО прошли проверку с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С» в Московской области.

Об учениях, прошедших на днях в Подмосковье, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны. Накануне в соединении ПВО, дислоцированном в Московской области, прошла контрольная проверка за зимний период обучения», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку прошли различные подразделения, включая расчеты ЗРК С-400, комплексов «Панцирь-С», станций радиолокации и командных пунктов. Перед ними была поставлена задача обнаружить более ста воздушных целей и сообщить командованию информацию об их курсе и скорости, а также другие данные.

«Расчеты С-400 и «Панцирь-С» выполнили условные пуски управляемых ракет по контрольным целям, отработали совершение маневра на боевые позиции с развертыванием и уничтожение обнаруженных целей», — сообщает Минобороны РФ.

Подчеркивается, что боевые расчеты соединения ПВО успешно выполнили задачу, поразив все контрольные цели на дальних границах зоны их поражения.

Ранее «Известия» написали, что немецкий журналист назвал российские ЗРК С-400 «кошмаром для НАТО».