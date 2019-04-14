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Россия

Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье

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Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье

Москва, 14 апреля. Боевые расчеты ПВО прошли проверку с использованием зенитно-ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С» в Московской области.

Об учениях, прошедших на днях в Подмосковье, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны. Накануне в соединении ПВО, дислоцированном в Московской области, прошла контрольная проверка за зимний период обучения», — говорится в сообщении ведомства.

Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье

Проверку прошли различные подразделения, включая расчеты ЗРК С-400, комплексов «Панцирь-С», станций радиолокации и командных пунктов. Перед ними была поставлена задача обнаружить более ста воздушных целей и сообщить командованию информацию об их курсе и скорости, а также другие данные.

«Расчеты С-400 и «Панцирь-С» выполнили условные пуски управляемых ракет по контрольным целям, отработали совершение маневра на боевые позиции с развертыванием и уничтожение обнаруженных целей», — сообщает Минобороны РФ.

Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье

Подчеркивается, что боевые расчеты соединения ПВО успешно выполнили задачу, поразив все контрольные цели на дальних границах зоны их поражения.

Ранее «Известия» написали, что немецкий журналист назвал российские ЗРК С-400 «кошмаром для НАТО».  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации
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